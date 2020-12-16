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На КПВВ «Станица Луганская» умер пожилой мужчина, – ОБСЕ

16.12.20 12:22
КПВВ «Станица Луганская»
КПВВ «Станица Луганская» / Фото: hromadskeradio.org

На КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) умер пожилой мужчина, который направлялся на подконтрольную украинским властям территорию. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 15 декабря 2020 года

Как отмечено в отчете, на КПВВ в Станице Луганской в Луганской области наблюдатели видели тело мужчины, «скончавшегося по естественным причинам».

«13 декабря, находясь на КПВВ, команда Миссии видела тело человека, накрытое черной пластиковой пленкой. Представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил СММ, что этот мужчина (80–89 лет) скончался на пути в подконтрольные правительству районы. 14 декабря сотрудники больницы в Станице Луганской сообщили Миссии, что 13 декабря в морг больницы привезли тело мужчины (80–89 лет), где позже было установлено, что он скончался по естественным причинам», – отметили в ОБСЕ.

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