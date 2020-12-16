Для тех, кто пересекает линию разграничения: На КПВВ «Новотроицкое» теперь работает «Ощадбанк»

Сегодня, 16 декабря, на КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) открыли модульный сервисный центр, где жители неподконтрольных украинским властям территорий смогут получить банковские, медицинские, почтовые и другие услуги.

В модульном сервисном центре на КПВВ есть «Ощадбанк», Центр предоставления административных услуг, магазин, аптека, почта, фельдшерский и акушерский пункты.

На открытие прибыли вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко и другие чиновники.

Услугами и сервисами будут пользоваться не только жители неподконтрольных территорий, но и местные жители.

Ранее на КПВВ «Новотроицкое» показали, как строят сервисный центр. Центр представляет собой три сооружения, между собой вторые этажи соединяются модулями, по которым будет осуществляться переход.