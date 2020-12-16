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«Погранцы вообще лютовать стали»: В соцсетях обсуждают отмену штрафов на выезд из «Л-ДНР» через Россию

16.12.20 12:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина может отменить штрафы за выезд из неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей через Россию. Переговоры по этому вопросу уже начал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников с главой Госпогранслужбы Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Муса Магомедов.

Он отметил, что озвучил этот вопрос «буквально неделю назад».

«Многие пишут, зря вы взялись за "Гоптовку" (пункт пропуска в Харьковской области на границе с РФ, – ред.), теперь поборы увеличились. Мое убеждение: на самом деле нужно убрать почву из под поборов и штрафов. На эту тему детально проговорил с Резниковым, он, в свою очередь, уже подключил к этому вопросу руководство Госпогранслужбы. Все обращения по этому вопросу, которые вы присылали мне, стали основанием для будущей отмены штрафов и, соответственно, поборов», – написал Магомедов.

Он подчеркнул, что уверен в положительном результате.

«Надеюсь на то, что решить вопрос получится в сжатые сроки», – добавил нардеп.

В обсуждении темы мнения комментаторов разделились: одни благодарят за такую инициативу и надеются на отмену штрафов. Другие констатируют, что проверки пограничников стали еще жестче, и видят в действиях по отмене штрафов за незаконное пересечение границы жителей «Л-ДНР» нескорую перспективу открытия КПВВ на линии разграничения.

  • Александр: «Дай Бог, чтобы эта идея увенчалась успехом!»;
  • Денис: «После того, как эта тема началась подниматься, погранцы вообше лютовать начали. Еще и просят говорить на камеру под запись, кто такой, как попал в Россию, какие пункты пропуска переходил, и что не будешь обжаловать их решение о том, чтобы выписать тебе штраф. Куда дальше они отправляют эту видеозапись – неизвестно»;
  • Иван: «Погранцы испугались, что многолетняя кормушка может закончиться, и гребут с утроенной силой»;
  • Марина: «Конечно, это все прекрасно, но видимо, речь об открытии нормального проезда, не через РФ, уже вообще не рассматривается»;
  • Елена: «Что же происходит на КПВВ, если людям проще ехать через Россию, заплатив немалые деньги перевозчикам + штраф, чем через КПВВ».

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