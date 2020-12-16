На Луганщине начали реализацию проекта строительства железнодорожной ветки

В Луганской области началась реализация проекта строительства железнодорожной линии, которая соединит участок Лантратовка – Кондрашевская-Новая со всей железнодорожной сетью Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«В результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины образовалась линия разграничения которая, в том числе разделила сеть железнодорожных путей на территории Луганской области. На подконтрольной территории остались две железнодорожные ветки – Попасная – Купянск и Кондрашевская–Новая – Лантратовка. Участок Кондрашевская–Новая – Лантратовка с 2015 года полностью отрезан от основной сети железной дороги Украины. Лишение железнодорожного сообщения Луганской области с остальными регионами Украины вследствие изоляции железнодорожной ветки Кондрашевская–Новая – Лантратовка, которая до 2014 года активно использовалась для перевозки грузов железнодорожным транспортом, имеет значительные риски», – отметил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В частности, по его словам, это делает невозможным поставки на Луганскую ТЭС угля, что заставило перейти ТЭС на резервное газовое топливо. Кроме того, способствовало росту производственных затрат аграриев, производителей промышленной продукции; привело к ухудшению качества автомобильных дорог из-за их повышенной нагрузки вследствие перевозки тяжеловесных грузов. По расчетам Национального института стратегических исследований ориентировочные ежегодные потери только в аграрном секторе составляют около 100 млн евро.

«Осознавая настоятельную необходимость решения такой ситуации Минреинтеграции создало в начале сентября рабочую группу, в которую также вошли представители Мининфраструктуры, Укрзализныци, Луганской облгосадминистрации и другие заинтересованные органы. На сегодня в рамках рабочей группы уже согласован вопрос о разработке технико-экономического обоснования строительства железнодорожной ветки, которая соединит участок Кондрашевская–Новая – Лантратовка с основной сетью железных дорог Украины. Также, Минреинтеграции уже работает над привлечением средств международных финансовых организаций для финансирования работ, в первую очередь средств Европейского инвестиционного банка», – отметил Резников.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 84 млн евро. Завершить строительство планируется уже в 2025 году.