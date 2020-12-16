«Кто-то этим мозгом управляет»: В «ДНР» раскритиковали заявление Пушилина о поставках электроэнергии

«ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию, чтобы дать толчок развитию «республиканских» электростанций и шахт. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.

Местные жители в соцсети раскритиковали данное заявление:

Паша: «Чем он будет ее вырабатывать?»;

«Romaldineo»: «Кто-то этим мозгом управляет, явно какой-то внеземной разум»;

Мирослава: «У него что-то с головой. Пора перевыборы проводить»;

Андрей: «Для региона, заготовленного под заклание, других "специалистов" не требуется»;

Гарик: «У нас ворует – им поставляет. Бизнес»;

Алексей: «Человек в своем маленьком мире живет».

Люди пишут о том, что в РФ и своей электроэнергии – достаточно: «Ты что, дурак? Нафига им наша электроэнергия, у них что, своей нет!?... Вообще-то в РФ своей электроэнергии до хохота».

Также Пушилину припоминают иные его обещания:

Сергей: «Поставлять на поезде, который пустили?»;

Татьяна: «У Пушилина любимое слово "планируем", так что не напрягайтесь»;

Дмитрий: «"У нас есть планы". Этим все сказано»;

Дмитрий: «Ага, даже пенсионеров, и тех прокатили с поднятием пенсий, фантазеры. Меньше бы языками ляпали, было бы лучше!... В прямой речи было сказано, что поднимать будут пособия и зарплаты бюджетникам, хотя еще в октябре Пушилин говорил, что с 1 января 2021 года все пенсии будут подняты на 20%. Вчера даже не упомянули про это. В следующем месяце посмотрим, недолго осталось!»;

Сергей: «Обалдеть...Зато у нас в ДНР только и успевают поднимать тарифы, коммуналку, цены! Но пенсии пенсионерам поднять или зарплаты поднимать – вечно забывают!»;

Андрей: «Так это их стратегия: поднять формально, ободрать капитально».

Кроме того, люди отмечают, что в Донецке и иных городах часто происходят скачки напряжения в квартирах, и эту проблему никто не решает.

Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР». Также рассказал о проблемах пунктов пропуска на «границе» с Россией, о том, что «ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию. Говорилось и о катастрофической ситуации в коммунальной сфере из-за низких зарплат, но Пушилин заявил, что оплата труда будет увеличена только с повышением тарифов. Также он рассказал об огромных очередях за «паспортами ДНР» и что пока не удается справиться с этим потоком.

Кроме того, представители «ведомств» сообщили о кредитовании в «ДНР» и о новых размерах социальных пособий с января 2021 года.