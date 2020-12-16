«Карантинные» 8 тысяч ФОПам начнут выплачивать 21 декабря, – Минэкономики

Выплата государственной помощи в связи с карантином физлицам-предпринимателям (ФОПам) в размере 8000 грн начнется 21 декабря. Об этом сообщил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает пресс-служба Кабмина.

Заявки на получение помощи только за два первых дня подали 120 тысяч украинцев, преимущественно – ФОПы.

«Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8000 гривен подача документов до 31 декабря, то есть время еще есть. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го – уже в новом году», – прокомментировал министр.

По его словам, выплаты получат те, у кого основной КВЭД включен в Перечень видов экономической деятельности, которые могут пострадать в связи с усилением карантина. Программа «Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина» не привязана к Перечню и реализуется через региональные центры занятости, отметил Петрашко.

Напомним, на портале «Дія» размещена инструкция оформления помощи. Для этого понадобится квалифицированная электронная подпись.