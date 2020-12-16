Вес гнезда – до 300 кг: На Донетчине энергетики защитили гнезда аистов (Фото, видео)

В Донецкой области энергетики установили 6 искусственных платформ для гнезд аистов. Такие платформы помогают защитить гнезда белых аистов от разрушения, а самих птиц от поражения током. Они повышают надежность электроснабжения – помогают избежать аварийных ситуаций и отключений электроэнергии. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

Энергетики отметили, что аисты очень часто обустраивают свои дома на электрических опорах. Это создает опасность и для птиц, и для нормального функционирования системы электроснабжения. Установка специальных конструкций для гнезд птиц — продолжение политики ДТЭК по устойчивому развитию и выполнению Глобального договора ООН в части сохранения биоразнообразия.

«ДТЭК Донецкие электросети заботится о сохранении биоразнообразия и защите окружающей среды в регионе. Первую искусственную платформу для гнезд аистов наши специалисты установили 5 лет назад в поселке Восточный Славянского района. В этом году такие платформы появились в селах Никифоровка, Приволье, Шахово, Андреевка, Константинополь. Специальные конструкции позволяют не только уберечь от гибели редких и исчезающих птиц, занесенных в Красную книгу Украины, но и обезопасить линии электропередач от аварий», – рассказал генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Платформа представляет собой прочную корзину из металлических прутьев. Она поднимает гнездо над линией электропередачи на высоту более метра и выдерживает вес и гнезда, и птиц. Тяжелые гнезда, вес которых иногда достигает 250-300 кг, не сползают на провода. Птицы защищены от удара током, а линии от коротких замыканий и аварийных отключений. Платформы для гнезд устанавливают осенью и зимой, когда аисты улетают в теплые страны. Выявить новые гнездовья помогают ежегодные осмотры линий, а также орнитологи и местные жители.

Проект по орнитологической безопасности электрооборудования ДТЭК Донецкие электросети реализует с 2013 года. За время действия программы в Донецкой области установлены 14 платформ под гнезда аистов и более 100 птицезащитных устройств.

Видео-обзор установки платформы для гнезда аистов в селе Никифоровка: