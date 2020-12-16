Спасла из огня: На Донетчине женщина вывела троих малышей из горящего дома (Фото)

Сегодня утром, 16 декабря, в Константиновке (Донецкая обл.) загорелся частный жилой дом. До прибытия пожарных 35-летняя женщина успела спасти и огня троих маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.

В 4:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Номикосова.

«Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что происходит горение и плотное задымление внутри частного жилого дома. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара, во время которого, в составе звена ГДЗС, была вынесена из дома через задымленную зону на свежий воздух женщина 1985 года рождения и передана работникам скорой медицинской помощи. После осмотра пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в КНП "Многопрофильная больница интенсивного лечения г. Константиновка"», – рассказали в областном управлении ГСЧС.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений женщина успела вывести из горящего дома троих детей (девочку 2018 г.р., мальчика 2012 г.р. и девочку 2015 г.р.). Дети в медицинской помощи не нуждались.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.