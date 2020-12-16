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Буйным заламывают руки: В Мариуполе продолжаются ночные рейды по клубам и ресторанам (Видео)

16.12.20 17:33

В Мариуполе правоохранители продолжают проводить ночные рейды по увеселительным заведениям, которые нарушают карантин и работают после 22:00.

Владельцы заведений используют различные формы, чтобы обойти карантин, работать за закрытыми дверями и получать желаемую прибыль. Здесь не только разрешают собираться большим группам без масок и соблюдения какой-либо дистанции, так еще и обслуживают несовершеннолетних, продавая им спиртное.

«Уважаемые граждане, я вас попрошу – приготовьте свои документы, к каждому из вас сейчас подойдет сотрудник полиции, побеседует, это займет не больше 10 минут. После этого вы все будете свободны», – обращается полицейский во время рейда.

Даниилу 15 лет, он посетитель ночного клуба:

– Почему вы здесь сегодня находитесь? Вы знаете, что карантин действует в стране?

– Пьем.

– А сколько вам лет?

– Мне 15.

– И вам здесь продали алкоголь?

– Да, без проблем… Мы не знали о карантине, что после 22 часов нельзя пить.

«Заведение открыто, почему нельзя здесь оставаться? О карантине и 22:00 я знаю. Но если открыты заведения, то почему бы и нет», – говорит иной парень.

Во время рейдов правоохранителям от некоторых посетителей приходится выслушивать массу претензий. Но по словам полицейских, их цель прежде всего – не оштрафовать или испортить кому-то праздник, а предостеречь от распространения вируса, поскольку в таких условиях люди действительно подвергают себя заражению.

«Вот вы сюда пришли. Огромное ***** спасибо, то что вы испортили мне праздник, день рождения. Это заведение открыто, я сюда пришла. Мы сюда приходим, тратим деньги. Оно открыто, почему люди, которые держат это заведение – не закрывают заранее? Почему людям портят праздник вообще?», – возмущается девушка.

На буйных посетителей правоохранители реагируют соответственно – с применением физической силы. Но это в исключительных случаях.

«Полиция Донетчины снова проводит ночные рейды по увеселительным заведениям, клубам, барам, ресторанам. Мы можем видеть, что несмотря на карантинные мероприятия, которые изложены в постановлении КМУ № 641, некоторые владельцы, администраторы грубо нарушают закон. После 24 часов полиция фиксирует пребывание граждан в этих заведениях. В ходе рейда мы также зафиксировали факты продажи алкогольных напитков несовершеннолетним», – комментирует заместитель начальника отдела управления превентивные деятельности ГУНП Донецкой области Дмитрий Петров.

За нарушение карантина гражданам грозит штраф от 17 000 до 32 000 грн, а рестораторам – от 34 000 до 170 000 грн. А за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»

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