КПВВ «Новотроицкое»: Кириленко показал сервисный центр (Фото)

На КПВВ «Новотроицкое» сегодня, 16 декабря, запущена работа сервисного центра. Подробности о центре рассказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Первый такой центр заработал в ноябре в Счастье Луганской области, наш в Новотроицком – второй, но не последний. В составе сервисного центра будут действовать ЦПАУ, отделение банка и "Новой почты", фельдшерский пункт, который обеспечит, в частности, экспресс-тестирование на ковид, участок полиции, комната матери и ребенка, аптека и сервисная зона, где можно будет приобрести простые устройства для работы приложения "Вдома". В случае необходимости сотрудники центра окажут помощь в настройке этого приложения. В будущем здесь будет также предоставляться бесплатная правовая помощь», – рассказал Кириленко.

По его словам, все сооружения сервисного центра доступны для людей с инвалидностью.

«Благодаря таким многофункциональным сервисным центрам значительно облегчится взаимодействие с государством для граждан Украины, оказавшихся в оккупации. Кроме того, здесь будут обслуживать и людей, проживающих на свободных территориях. Также его сооружение позволило создать новые рабочие места для жителей Новотроицкого, Волновахи и других населенных пунктов», – отметил глава области.

Кириленко также привел слова вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что конструкции сервисных центров могут быть быстро перевезены в будущем на границу между Украиной и Россией после того, как состоится деоккупация временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, сегодня, 16 декабря, на КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) открыли модульный сервисный центр, где жители неподконтрольных украинским властям территорий смогут получить банковские, медицинские, почтовые и другие услуги.