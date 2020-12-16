На Донетчине очно обучаются 70% учащихся

В Донецкой области по очной форме обучения учатся 130 тысяч учеников, что составляет фактически 70% от общего количества в 410 учреждениях образования. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщила директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По смешанной форме получают образование 35 тысяч учеников, это 21% от общего количества, в 88 учебных заведениях. Это учреждения в городах: Дружковка (2 школы), Константиновка (13), Краматорск (31), Мариуполь (10), Торецк (8), а также в Волновахском районе (13), Звановской ОТГ (1) и Соледарской ОТГ (10)», – уточнила Сидашева.

По ее словам, дистанционно получают образование в Донецкой области 2500 учащихся из-за необходимости в самоизоляции вследствие выявленных случаев заболевания COVID-19 в 10 образовательных учреждениях.

«Учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме. В учреждениях профессионально-технического, предвысшего и высшего образования обучаются по смешанной форме», – резюмировала Татьяна Сидашева.