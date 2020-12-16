В Северодонецке, Лисичанске и других городах: На Луганщине выявили новых заболевших COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждены 179 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли еще 5 больных. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 53-летний мужчина из города Лисичанск; 80-летняя и 85-летняя женщины, 48-летний и 55-летний мужчины из города Северодонецк.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 48 человек;
- Рубежное – 17;
- Северодонецк – 61;
- Беловодский район – 2;
- Белокуракинский – 13;
- Кременской – 6;
- Меловской – 2;
- Новоайдарский – 6;
- Попаснянский – 2;
- Старобельский – 10;
- Троицкий – 12.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 166 человек, из них:
- выздоровели – 5 966 человек;
- лечатся – 1 979 пациентов, в том числе 445 – стационарно, 1 534 – амбулаторно;
- умер – 221 человек.
За время распространения коронавируса в области заболели 320 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 214.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 23,1%.