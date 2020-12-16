В Северодонецке, Лисичанске и других городах: На Луганщине выявили новых заболевших COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждены 179 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли еще 5 больных. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 53-летний мужчина из города Лисичанск; 80-летняя и 85-летняя женщины, 48-летний и 55-летний мужчины из города Северодонецк.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 48 человек;

Рубежное – 17;

Северодонецк – 61;

Беловодский район – 2;

Белокуракинский – 13;

Кременской – 6;

Меловской – 2;

Новоайдарский – 6;

Попаснянский – 2;

Старобельский – 10;

Троицкий – 12.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 166 человек, из них:

выздоровели – 5 966 человек;

лечатся – 1 979 пациентов, в том числе 445 – стационарно, 1 534 – амбулаторно;

умер – 221 человек.

За время распространения коронавируса в области заболели 320 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 214.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 23,1%.