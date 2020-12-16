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В Северодонецке, Лисичанске и других городах: На Луганщине выявили новых заболевших COVID-19

16.12.20 15:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 179 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли еще 5 больных. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 53-летний мужчина из города Лисичанск; 80-летняя и 85-летняя женщины, 48-летний и 55-летний мужчины из города Северодонецк.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 48 человек;
  • Рубежное – 17;
  • Северодонецк – 61;
  • Беловодский район – 2;
  • Белокуракинский – 13;
  • Кременской – 6;
  • Меловской – 2;
  • Новоайдарский – 6;
  • Попаснянский – 2;
  • Старобельский – 10;
  • Троицкий – 12.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 166 человек, из них:

  • выздоровели – 5 966 человек;
  • лечатся – 1 979 пациентов, в том числе 445 – стационарно, 1 534 – амбулаторно;
  • умер – 221 человек.

За время распространения коронавируса в области заболели 320 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 214.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 23,1%.

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