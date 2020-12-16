Чтобы снизить страхи людей: Украина должна публично обозначить вектор в отношении неподконтрольных территорий

Украина как государство должно публично обозначить свой вектор в отношении неподконтрольных территорий. Это снизит страхи жителей этих территорий в отношении возвращения Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом говорили эксперты во время веб-конференции «Документы, выданные в оккупации: признавать нельзя игнорировать».

«Первое слово должно быть за государством. Оно должно сказать – как все будет после восстановления территориальной целостности Украины. Потому что очень сильный момент отторжения – это страх жителей оккупированных территорий. Они не знают, что с ними будет», – отметила менеджерка по адвокации Центра прав человека Zmina Алена Лунева.

Данный страх касается многих моментов. «Это касается и персональной ответственности за проживание в оккупации. Ведь у нас много манипуляторных дискуссий, что якобы те, кто живут в оккупации, виноваты в самой оккупации – и мы будем их судить или каким-то образом оценивать их действия. Вопрос непризнания документов, выданных в оккупации, – это тоже элемент страха. Потому что если восстановление территориальной целостности Украины принесет людям в оккупации массу дополнительных проблем, то это точно не будет способствовать деоккупации, реинтеграции», – продолжила эксперт.

В этой связи необходимо как можно скорее утвердить Концепцию переходного правосудия, текст которой передан на рассмотрение в Офис президента. «Потому что должна быть определена позиция государства по восстановлению прав людей, которые пострадали от конфликта. В том числе жителей оккупированных территорий. Эти положения должны широко обсуждаться, т.к. в мире нет четкого правильного решения – нашей стране придется их разрабатывать самостоятельно… В частности, от государства мы ждем рамку, вектор – каким образом государство в целом будет относится к документам, выданным в оккупации», – говорит Лунева.

С этой сточкой зрения согласна первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова. «Безусловно, государство должно разработать логичную, четкую политику в отношении временно оккупированных территорий. И ответить себе на вопрос – какой она будет: это будет политика блокирования этих территорий или же это будет политика реинтеграции, поддержки связей с людьми с этих территорий. Нам, конечно, ближе второй подход. Поэтому наша команда присоединилась к разработке Концепции переходного правосудия, которая передана в Офис президента. Принятие Концепции – это дорожная карта, которая даст ответы на многие вопросы. И эта дорожная карта станет вектором общегосударственной политики в данном направлении», – заключила она.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольных Украине территориях проживает около 4 млн человек. За 7 лет российской агрессии они получили массу документов, выданных местными режимами. На данный момент законодательно Украина упростила использование таких документов лишь в двух направлениях – по факту рождения/ смерти и по поводу образования. Но пришло время разработать механизм принятия к сведению информации документов, выданных в Крыму и «Л-ДНР», чтобы облегчить жизнь людей. Причем Европейский суд по правам человека позволяет Украине это сделать.

Среди рожденных – в «Л-ДНР» только 36% детей имеют украинские свидетельства о рождении, а – в Крыму – 10%. Но не у всех родителей есть возможность приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить ребенку свидетельство о рождении, в итоге – дети остаются «не учтенными» и без легитимных документов.

Также необходимо признавать добровольные сделки с недвижимостью, которые были заключены в «Л-ДНР». Плюс нужно разработать механизм по подтверждению уровня образования, полученного за линией разграничения.

Для облегчения доступа жителей неподконтрольных территорий к государственным онлайн-услугам им планируют на КПВВ выдавать электронные цифровые подписи.