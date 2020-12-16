В Донецкой ОГА рассказали, когда школьники уйдут на зимние каникулы

Зимние каникулы в школах в этом году планируют с учетом объявленного усиленного карантина с 8 по 24 января, но решения о сроках каникул принимаются на местах педагогическими советами, то есть самим учреждениями образования. Об этом сегодня, 16 декабря, рассказала директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что раньше фактически зимние каникулы начинались с 24-25 декабря и продолжались до 8 января.

«Мы провели мониторинг, имеем полную картину по области, где с какого числа будут проводиться каникулы. Мы провели совещание с руководителями управлений и отделов образования, доводили им информацию и предлагали, каким образом можно провести каникулы, потому что по законодательству за учебный год каникулы не должны превышать 30 дней», – сказала Сидашева.

По ее словам, поскольку часть каникул была использована осенью, и многие школы были на дистанционном обучении по разным причинам, то с 21, 24, 25, 26 и 28 декабря идут на каникулы учащиеся в ряде городов и районов области. Далее с 10 января они выходят на дистанционное обучение.

«С 21 декабря идет на каникулы Мариуполь, потому что там есть заболеваемость среди учителей, воспитателей. Потом они выходят с каникул и будут переходить на дистанционное образование», – уточнила директор департамента.

В остальных городах и районах пересмотрели сроки каникул, и фактически в 15 территориальных единицах каникулы начнутся с 7, 8 и 11 января.

«Таким образом, дети это время до 24 января будут находиться на каникулах, а отработают учебный материал до 8 января. Потом, после 24 января, будут видеть, каким образом они выходят на образовательный процесс», – заключила Татьяна Сидашева.