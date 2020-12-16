У всех КПВВ будет один «хозяин», – Резников

В Украине созданы 10 контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе и на административной границе с Крымом. Все они в течение следующего года перейдут на баланс нового Государственного предприятия «Реинтеграция и восстановление». Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что КПВВ начали сооружаться в 2014 году с началом вооруженной агрессии Российской Федерации. «Агрессии никто этого не ожидал. И все КПВВ возводились собственными силами за счет активности местных администраций, используя то ресурс, который был доступен. Например, в Херсонской области пункт "Чонгар" был построен за деньги "Укрзализныци", а КПВВ в Луганской области – за счет КП "Попаснянский водоканал"», – рассказал Резников.

Все эти годы обсуждался вопрос, что все КПВВ должны быть подчинены и обслуживаться одним предприятием. «Долгое время шла эта дискуссия. И все правовые организации требовали, чтобы все КПВВ наконец-то получили одного "хозяина". Наконец-то было принято решение о создании ГП "Реинтеграция и восстановление", которое подчиняется Минреинтеграции. Одно из основных заданий этого предприятия – постепенное принятие на баланс всех КПВВ. А их сегодня 3 – в Херсонской области, 4 – в Донецкой и 3 – в Луганской. В течение следующего года все они должны перейти на баланс ГП "Реинтеграция и восстановление"», – продолжил вице-премьер.

Он также сообщил, что в 2020 году на обустройство КПВВ было выделено 6 млн 500 тыс. грн. «На 2021 год мы заложили больше средств на обеспечение КПВВ, чтобы мы смогли все их принять на баланс», – отметил Резников, не назвав конкретной суммы.

Глава Минреинтеграции дополнил, что в обустройстве КПВВ все эти годы помогали многие международные доноры, благотворительные организации и крупные компании.

Как сообщалось ранее, с 2014 года КПВВ содержались за счет местных бюджетов, местных коммунальных предприятий. Так, коммунальные и иные платежи по КПВВ в Донецкой области оплачивало КП «АТП», а в Луганской области – КП «Попаснянский водоканал». Но весной этого года Министерство реинтеграции создало госпредприятие «Реинтеграция и восстановление», на баланс которого передадут все КПВВ.