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На гуманитарную поддержку Донбасса Германия выделила 36 млн евро

16.12.20 18:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство Германии выделило еще 2 млн евро на работу Международного комитет Красного Креста (МККК) на Донбассе. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.

Данные средства будут использованы в рамках программы «Деятельность МККК по содействию, защите, предупреждению и сотрудничеству в Украине в 2019-2021 гг.» с акцентом на восточную Украину. Программа работает по следующим направлениям на Донбассе, по обе стороны линии разграничения:

  • обеспечение населения чистой питьевой водой;
  • улучшение медицинского обслуживания, поддержка и оснащение больниц;
  • забота о заключенных;
  • поиск пропавших и воссоединение семей;
  • информационные кампании об опасности мин и остатков боеприпасов и др.

В 2020 году с учетом дополнительно выделенных средств общая поддержка Германии МККК для гуманитарных мероприятий на востоке Украины составила 8 млн евро.

«Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 36 млн евро на проведение многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине», – отметили в посольстве.

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