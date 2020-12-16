На гуманитарную поддержку Донбасса Германия выделила 36 млн евро

Правительство Германии выделило еще 2 млн евро на работу Международного комитет Красного Креста (МККК) на Донбассе. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.

Данные средства будут использованы в рамках программы «Деятельность МККК по содействию, защите, предупреждению и сотрудничеству в Украине в 2019-2021 гг.» с акцентом на восточную Украину. Программа работает по следующим направлениям на Донбассе, по обе стороны линии разграничения:

обеспечение населения чистой питьевой водой;

улучшение медицинского обслуживания, поддержка и оснащение больниц;

забота о заключенных;

поиск пропавших и воссоединение семей;

информационные кампании об опасности мин и остатков боеприпасов и др.

В 2020 году с учетом дополнительно выделенных средств общая поддержка Германии МККК для гуманитарных мероприятий на востоке Украины составила 8 млн евро.

«Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 36 млн евро на проведение многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине», – отметили в посольстве.