На гуманитарную поддержку Донбасса Германия выделила 36 млн евро

Правительство Германии выделило еще 2 млн евро на работу Международного комитет Красного Креста (МККК) на Донбассе. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.
Данные средства будут использованы в рамках программы «Деятельность МККК по содействию, защите, предупреждению и сотрудничеству в Украине в 2019-2021 гг.» с акцентом на восточную Украину. Программа работает по следующим направлениям на Донбассе, по обе стороны линии разграничения:
- обеспечение населения чистой питьевой водой;
- улучшение медицинского обслуживания, поддержка и оснащение больниц;
- забота о заключенных;
- поиск пропавших и воссоединение семей;
- информационные кампании об опасности мин и остатков боеприпасов и др.
В 2020 году с учетом дополнительно выделенных средств общая поддержка Германии МККК для гуманитарных мероприятий на востоке Украины составила 8 млн евро.
«Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 36 млн евро на проведение многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине», – отметили в посольстве.