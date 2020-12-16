Завышены амбиции: На Луганщине есть бесплатные квартиры в Золотом, но переселенцы не хотят там жить

В Луганской области проводится капитальный ремонт квартир в городе Золотое, которые предназначены для переселенцев. На данный момент есть и свободные площади. Но люди не хотят ехать в прифронтовую зону. Об этом рассказал председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), передает корреспондент «Донецких новостей».

«Квартиры были в ужасном состоянии, нам пришлось их капитально ремонтировать. Мы не строим "потемкинские деревни", когда, грубо говоря, гипсокартонном зашить стены и покрасить трубы, и всё. Нет, мы делали именно капитальные ремонты, практически строили новую квартиру», – сказал он.

Такое жилье уже получили 15 семей, у которых в 2018 году в «ЛНР» захватили дома. «Мы предоставили квартиры всем людям, которые оказались в этой сложной ситуации – их выселили в течении 30 минут из домов, они все получили квартиры», – отметил глава области.

Также квартиры предоставлены бывшим пленным, которые были освобождены в ходе обмена в декабре 2019 года.

Но несмотря на качественную жилплощадь, переселенцы не хотят ехать в Золотое. «Потому что квартиры находятся почти на линии разграничения, недалеко от "нуля". И не все особо хотят там проживать. У нас еще есть 2 уже отремонтированные квартиры. Мы их предлагаем. Но люди не очень хотят туда переезжать. Даже несмотря на то, что до Золотого сейчас есть хорошая новая дорога», – рассказал Гайдай.

«Все хотят Северодонецк, даже в Лисичанске и то не хотят проживать. То есть в этом плане нужно говорить и о том, какие планки и амбиции у людей», – резюмировал он.