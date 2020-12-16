Для студентов-переселенцев нет программ по доступному жилью, – Резников

В Украине не предусмотрены госпрограммы по приобретению доступного жилья для студентов-переселенцев. Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), передает корреспондент «Донецких новостей».

Он пояснил, что жилищные госпрограммы рассчитаны для переселенцев, которые достигли 23 лет. «То есть предусматривается, что человек уже трудоспособного возраста, может начинать работать. А студенты, которые обучаются, имеют возможность проживать в общежитиях. И как правило, это обеспечивает высшее учебное заведение. А когда студент получит диплом, начнет работать, то он сможет воспользоваться соответствующими жилищными программами», – сказал он.

«А вот жилищных программ именно для студентов не предусмотрено. Для этого есть компромиссный вариант – общежития», – добавил Резников.