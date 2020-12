Фонд Рината Ахметова передал медикам первую партию кислородных концентраторов

Сегодня, 16 декабря, Житомирская городская больница № 2 имени В.П. Павлусенко получила 6 кислородных концентраторов. Такой подарок медикам сделали Фонд Рината Ахметова и банк ПУМБ. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Всего Фонд Рината Ахметова и ПУМБ передадут врачам 140 кислородных концентраторов. Их получат 27 больниц в разных регионах Украины. Вручение этого оборудования – логичное продолжение масштабной и системной помощи государственной системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом, которую Фонд и бизнесы группы SCM оказывают с февраля 2020 года. За время пандемии медикам было передано около 200 высококлассных аппаратов ИВЛ, 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов, свыше тысячи единиц медицинского и лабораторного оборудования», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Кислородные концентраторы – жизненно необходимое оборудование для лечения больных средней тяжести. Фонд Рината Ахметова и ПУМБ передают врачам 10-литровые кислородные концентраторы KSOC-5, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. Эта модель может одновременно обеспечивать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке во время лечения COVID-19. Такие безопасные и энергосберегающие кислородные концентраторы будут полезны врачам и после окончания пандемии. Они могут быть использованы в лечении не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой, и церебральной сосудистой системы, при гипоксии.

«ПУМБ стремится помочь больницам в борьбе с COVID-19, поддержать пациентов и врачей. Вместе с Фондом Рината Ахметова банк доставит 31 кислородный концентратор в больницы северного региона. Это территория нашего бизнеса и наш родной край. Мы верим, что современное оборудование поможет медикам спасать жизни украинцев и способствовать развитию медицинской системы страны», – сказал управляющий отделением №2 ПУМБ в Житомире Сергей Сотниченко.

«Медицинское сообщество очень благодарно за ранее предоставленную Фондом Рината Ахметова помощь больнице в виде аппарата ИВЛ. Кислородные концентраторы, которые сегодня получают наши больницы, дадут возможность спасти еще больше человеческих жизней и пригодятся после преодоления пандемии для лечения пациентов с легочной патологией», – отметил жиректор горбольницы № 2 Игорь Кухарук.

Заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова поблагодарила Фонд Рината Ахметова и ПУМБ за помощь: «Городские учреждения здравоохранения получают серьезную поддержку от представителей бизнеса. В больницы поступило благотворительной помощи в натуральном виде на сумму 13 млн грн. Партнерство власти, бизнеса и благотворительных фондов, в частности ПУМБ и Фонда Рината Ахметова, является прекрасным примером объединения усилий для преодоления пандемии».

В пресс-службе напомнили, что когда Украина столкнулась с пандемией, первым на помощь системе здравоохранения пришел Ринат Ахметов. Он объединил ресурсы Благотворительного Фонда, ДТЭК, ФК «Шахтер» и других активов SCM и выделил на помощь стране в борьбе с коронавирусом 300 миллионов гривен. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину. Для эффективной работы Фондом был создан проект «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Проект не имеет аналогов в стране. Это самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом.