Проходить ПЦР-тест на КПВВ необязательно, – Резников

На КПВВ Донбасса работают мобильные лаборатории, в которых можно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Однако сдача таких тестов не является обязательной. Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), передает корреспондент «Донецких новостей».

«Нет понятия – обязательное тестирование. При пересечении как государственной границы, так и КПВВ подход одинаковый. Если вы едите на подконтрольную правительству территорию, то обязаны пройти или 14-дневную самоизоляцию с установкой контроля на телефоне через приложение "Вдома". Если отказываетесь, то проходите обязательную обсервацию. Третий вариант – предъявляете тест, что вы здоровы, и тем самым сокращаете период самоизоляции / обсервации. Этот тест вы делаете добровольно, и в любой предназначенной для этого лаборатории, [не обязательно на КПВВ]», – сказал он.

«Поэтому вопрос обязательного тестирования [на КПВВ] – не совсем корректен. Если вас кто-то дурит, то можете так ему и сказать. Пересекая КПВВ, вы говорите, что согласны на самоизоляцию или обсервацию, а также можете пройти тестирование, чтобы сократить их срок», – добавил Резников.

Как сообщалось ранее, на КПВВ «Станица Луганская» работают несколько передвижных лабораторий, в которых можно сдать ПЦР-тест.