И поехал в Украину: Житель Луганщины в 17 лет стал стрелком НВФ «ЛНР»

На Луганщине осудили жителя Сватовского района, который еще подростком вступил в ряды незаконных формирований «ЛНР». Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Доказано, что в 2014 году 17-летний юноша добровольно вступил в должность стрелка батальона «Призрак». Он дежурил на блокпостах, затем «служил» в различных подразделениях «2 армейского корпуса народной милиции ЛНР».

В составе разведывательной роты парень проводил наблюдение для выявления позиций Вооруженных сил Украины и докладывал своим кураторам об их перемещении. Кроме того, участвовал в установлении растяжек на прилегающей к украинским позициям территории.

В рамках уголовного производства в 2015 году парню заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

В октябре 2020 года уже 23-летний мужчина решил проведать своих родственников на подконтрольной Украине территории. С этой целью он пересек линию разграничения в Новоайдарском районе в обход официальных КПВВ. В этот момент он и был задержан украинскими правоохранителями.

В итоге, Кременской районный суд признал жителя Сватовского района виновным в участии в незаконных вооруженных формирований и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украина).

«Учитывая признание вины, способствование раскрытию преступлений и изобличению других соучастников, суд назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года», – сообщили в прокуратуре.