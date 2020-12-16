Прошла последняя встреча ТКГ в 2020 году: Версии участников переговоров

Сегодня, 16 декабря, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу на уровне глав делегаций. Но в ней не принимал участие представитель России Борис Грызлов. Отметим, что это последняя плановая встреча ТКГ в 2020 году.

Пресс-служба украинской делегации в ТКГ сообщила, что вновь напомнила о своей позиции – основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности. Также напомнили об украинском «Плане совместных шагов».

Отмечается, что глава украинской делегации Леонид Кравчук «принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже».

Украинская сторона продолжает настаивать на реализации следующих мероприятий:

беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам в «Л-ДНР»;

освобождение удерживаемых лиц;

разблокировка российской стороной работы КПВВ;

финализация договоренности о 19-ти участках разминирования;

финализация договоренности о 4-х новых участках разведения вооружения;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Основным требованием российской стороны и «ЛНР» по открытию КПВВ «Счастье» было решение технического момента с разворотом автобуса, который будет перевозить людей между нулевыми блокпостами – украинским и «республиканским». «Через 5 суток у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье", потому что уже все технические условия для такого открытия (точка разворота автобусов) будут выполнены правительством Украины», – говорится в сообщении украинской делегации.

В этот раз представители «ДНР» были возмущены позицией координаторов от ОБСЕ. «Сегодня в рамках обсуждения итогов годовой работы группы по вопросам безопасности участники Контактной группы заслушали доклад координатора, посла Чевика, который констатировал, что порадовать хоть каким-то прогрессом не может», – говорится в сообщении представителя «ДНР» в Контактной группе Натальи Никоноровой.

«Координаторы от ОБСЕ своей позицией так называемого невмешательства позволяют украинской стороне небрежное отношение к реальной работе по вопросам повестки группы. На наш взгляд, это сомнительный с точки зрения конструктива и логики подход со стороны координатора: если по важнейшим вопросам согласия нет, давайте обсуждать уже хоть какие-то», – заявила она.

Никонорова пояснила, что главные претензии «Л-ДНР», что украинская сторона не идет на прямые переговоры с «республиками». При этом она умолчала, что представители «Л-ДНР» не являются полноценными участниками ТКГ, в которую входят лишь Украина, Россия и ОБСЕ. Соответственно, Минская площадка не предусматривает прямых переговоров с «республиками».

«С сожалением и обеспокоенностью вынуждены констатировать, что этот переговорный год, в течение которого должны были быть проработаны и реализованы полученные от лидеров стран Нормандского формата поручения, закончился очередным переговорным тупиком», – заключила Никонорова.

Представители «ЛНР» были сдержаны в своих оценках сегодняшнего заседания. В «МИДе ЛНР» лишь констатировали, что переговоры состоялись.

Следующее плановое заседание ТКГ должно пройти 20 января 2021 года.