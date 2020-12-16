«Позитивные» бегают по банкам: Среди прибывших из «ЛНР» 70% заражены коронавирусом

Из 10 человек, прибывающих на подконтрольную территорию через КПВВ «Станица Луганская», 7-8 человек (70-80%) заражены коронавирусом. При этом они отказываются проходить самоизоляцию, и посещают ведомства, заражая тем самым иных жителей. Об этом рассказал председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), передает корреспондент «Донецких новостей».

«На неподконтрольной территории заявляют, что у них как бы нет ковида. Там же у них только пневмония, а ковида "нет". Как, соответственно, и лечения. Но из 10-ти людей, которые переходят на нашу территорию [из "ЛНР"], – 7-8 позитивные. Более того, к сожалению, эти люди в целом безответственно относятся к этой болезни и к нам. Потому что – переходят линию разграничения, не планируют и не хотят 14 дней быть на самоизоляции. Некоторые сдают ПЦР-тесты. И даже со справкой [о позитивном COVID-19] бегают по паспортным вопросам, по банкам, по Центрам предоставления админуслуг и пр. При этом то количество людей, которое белеет там, просто ужасающе», – сказал Гайдай.

Он привел пример, что в «Ощадбанк» часто приходили такие люди в период, когда должны были находится на самоизоляции. В этой связи оператор требовал справку о тестировании. «Оператор смотрит справку, а там указано – "позитивный". Им говорят: люди, у вас ковид! А им в ответ: да нет, тут же написано – "позитивно", то есть "все хорошо". Это, с одной стороны смешно. Но у нас люди болеют, медики болеют особенно на линии разграничения», – поведал глава области.

«Поэтому, пожалуйста, сидите на самоизоляции 2 недели. Пересидите, а потом выходите – нет вопросов. Или сдайте тесты, чтобы при их отрицательном результате сократить период самоизоляции. У вас есть выбор. Никто этих людей жестко не обязует принимать только одно решение», – подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что при пересечении КПВВ для людей, которые отказываются или не могут установить на свои телефоны приложение «Вдома» для самоизоляции, в Луганской области выделены места для 14-дневной обсервации. «Эти места есть, есть информация на сайте ЛугОГА. Для этого у нас есть места и в больницах, в санаториях», – сказал он.

Как сообщалось ранее, на КПВВ «Станица Луганская» работают несколько передвижных лабораторий, в которых можно сдать ПЦР-тест. При этом прохождение тестирования на КПВВ – необязательно.