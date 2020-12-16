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Рада лишила полномочий нового мэра Покровска

16.12.20 20:31
Руслан Требушкин / Фото из открытых источников
Руслан Требушкин / Фото из открытых источников

Народный депутат из Покровска (Донецкая обл.) Руслан Требушкин сложил свои полномочия в Верховной Раде. Соответствующее постановление 327 голосами парламентарии приняли сегодня, 16 декабря, передают «Новости Донбасса».

Основанием для такого решения стало личное заявление Требушкина о сложении полномочий народного депутата.

По итогам местных выборов, которые прошли 25 октября, Требушкин был снова избран городским головой Покровска в Донецкой области.

Требушкин уже был мэром Покровска до своего избрания в Верховную Раду в 2019 году по округу №50 на Донетчине. Теперь необходимо будет провести довыборы в парламент по этому округу.

В Раде Требушкин не входил ни в одну из фракций.

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