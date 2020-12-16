Никаких родителей: В ДонОГА рассказали, как пройдут новогодние утренники в школах и детсадах

В образовательных заведениях Донецкой области новогодние и рождественские утренники пройдут без присутствия родителей. Об этом сегодня, 16 декабря, рассказала директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Проведение новогодних и рождественских массовых мероприятий в учреждениях образования разрешено при участии детей не более одной группы. То есть, если в детском саде группа 15-20 детей, то только одна группа. Ограничивается участие родителей на этих праздниках. То есть мероприятия будут проводиться при участии детей и воспитателей. Точно также и в школах: новогодние и рождественские мероприятия проводятся только для каждого класса отдельно и только при присутствии учителя. Родители не могут присутствовать», – сказала она.

Сидашева напомнила, что при иных культурно-массовых мероприятиях установлено ограничение до 20 человек.

«Я надеюсь, что новые мэры и главы ОТГ отнесутся ответственно, и будут придерживаться карантинных рекомендаций относительно таких мероприятий. Напомню, что в Донецкой области ситуация с COVID-19 усложняется. Ежедневно у нас 500-700 новых зараженных, каждый день фиксируем летальные случаи. Есть заболеваемость детей, слава богу, они болеют в более легкой форме. Тем не менее, на сегодня на стационарном лечение находятся 19 детей с диагнозом COVID-19 и 13 детей с подозрением на это заболевание», – дополнил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.