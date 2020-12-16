В январе при локдауне: Украинцы смогут свободно пересекать КПВВ

Во время локдауна (жесткого карантина), который продлится с 8 до 24 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) будут работать в обычном режиме. Речь идет как о Донбассе, так и о Херсонской области с административной границей в Крым. Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «5 канал».

«Мы провели дискуссию и пришли к согласию – не будет никаких ограничений на КПВВ ни в Херсонской области, ни в Донецкой и Луганской. Все КПВВ будут работать чтобы украинцы могли спокойно и свободно пересечь линию соприкосновения и получить возможность встретиться с родными и решить свои вопросы», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Украине созданы 10 КПВВ, из них: 3 – в Херсонской области, 4 – в Донецкой и 3 – в Луганской. В течение следующего она все они будут переданы на баланс единого госпредприятия.