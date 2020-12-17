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В зимней fashion-амуниции: Пограничники показали животных на КПВВ «Золотое» (Фото)

17.12.20 12:29
КПВВ «Золотое»
КПВВ «Золотое» / Фото: facebook.com

На КПВВ «Золотое» (Луганская обл.) вместе с пограничниками службу несут четвероногие хвостатые помощники. Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Находить взрывчатые вещества помогает фокстерьер Семерка.

«На фото в зимней "fashion-амуниции" – фокстерьер – пограничник-эксперт по выявлению взрывчатых веществ Семерка. Семерка служит на КПВВ "Золотое" Луганского пограничного отряда», – поделились в ГПСУ.

Есть на КПВВ и кошка, которая ежедневно избавляет от стресса. «Марфа Васильевна несет службу вместе с пограничниками на так называемом "нулевом" блокпосту у КПВВ "Золотое". Сеанс медитации на плечах у пограничников – ежедневный антистрессовый ритуал от кошки, что вдохновляет на весь день!», – отмечают пограничники.

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