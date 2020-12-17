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В Донецк и Луганск приехал «гуманитарный конвой» из РФ

17.12.20 08:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 17 декабря, прибыл «гуманитарный конвой» из РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 101-й по счету, прибыл в Донецк. В данный момент происходит разгрузка машин на складе хранения гумпомощи в Буденновском районе города», – уверяют в «ДНР».

«Автомобили очередного, 101-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск… На складах в Луганске началась их разгрузка. Сегодня 6 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 23,8 тонны медикаментов и медицинского оборудования… В пути следования гуманитарного конвоя внештатных ситуаций не произошло, состав обеспечен горячим питанием», – уверяют в «ЛНР».

Напомним, автомобили 100-го «гуманитарного конвоя» из России приезжали в «Л-ДНР» 26 ноября.

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