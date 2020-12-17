Толпы народа рвут магазин «Галактика»: В Донецке показали предновогодний ажиотаж (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», вечером 16 декабря побывал в супермаркете «Галактика», что работает на захваченных мощностях «Эпицентра».

«Добрались до Галактики. Людей – тьма, просто жесть, забита вся парковка», – сказал «Виконста».

Дончанин прошелся по магазину, отметив большое количество покупателей. «Толпы народа рвут магазин "Галактика"!... Толпы народа покупают подарки на праздники. Давно я не видел столько людей в одном месте!», – поделился «Виконста».

Житель Донецка показал, какие продаются смесители, кафельная плитка, хозяйственные материалы, бельевые корзины и другие товары.

Люстры, тренажеры, сантехника, стройматериалы не очень интересуют людей. Много покупателей – у полок с продуктами, а также там, где продают маленькие подарочки.

«К Новому году – подорожание», – отметил дончанин.

По его словам, поднялось в цене подсолнечное масло, подорожали хлеб, мясо, сало.

Гуляя по супермаркету, мужчина озвучил цены на многие товарные позиции.

Также он отметил, что в «Галактике» много украшений к Новому году: гирлянд, мишуры, елочных игрушек, искусственных елей, веточек, новогодних светильников.

Кроме того, «Виконста» спустился на нулевой этаж, где продают крупную и мелкую быттехнику, посуду, шторы, галантерею. Людей там не так много, как на 1-м этаже.