Вызывать «скорую» по-новому: Обращения распределят по приоритетности

Кабинет министров принял постановление, которым предусматривается разделение обращений в «скорую помощь» в зависимости от состояния пациента. Для каждой категории вызовов устанавливается свой норматив прибытия бригады. Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан на своей Facebook-странице.

Согласно решению правительства от 16 декабря, вызовы экстренной (скорой) медицинской помощи распределяются на:

критические;

экстренные;

неэкстренные;

непрофильные.

Предусмотрено определение целевого времени приезда бригады экстренной медицинской помощи в зависимости от состояния пациента:

для критических вызовов – нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия составляют 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;

для экстренных вызовов – нормативы прибытия бригад составляют 20 минут.

«Также определены предельные отклонения от целевых показателей, что позволит осуществлять оценку эффективности сети», – добавил Мокан.

В Кабмине считают, что такое разделение обращений позволит снизить уровень смертности, поскольку устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.