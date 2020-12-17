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Вызывать «скорую» по-новому: Обращения распределят по приоритетности

17.12.20 08:28
Фото: vp.donetsk.ua
Фото: vp.donetsk.ua

Кабинет министров принял постановление, которым предусматривается разделение обращений в «скорую помощь» в зависимости от состояния пациента. Для каждой категории вызовов устанавливается свой норматив прибытия бригады. Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан на своей Facebook-странице.

Согласно решению правительства от 16 декабря, вызовы экстренной (скорой) медицинской помощи распределяются на:

  • критические;
  • экстренные;
  • неэкстренные;
  • непрофильные.

Предусмотрено определение целевого времени приезда бригады экстренной медицинской помощи в зависимости от состояния пациента:

  • для критических вызовов – нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия составляют 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;
  • для экстренных вызовов – нормативы прибытия бригад составляют 20 минут.

«Также определены предельные отклонения от целевых показателей, что позволит осуществлять оценку эффективности сети», – добавил Мокан.

В Кабмине считают, что такое разделение обращений позволит снизить уровень смертности, поскольку устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.

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