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Снова рост: В Украине за сутки выявили 12 047 новых случаев COVID-19

17.12.20 08:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях», – перечислил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2997 человек;
  • летальных случаев – 252;
  • выздоровели – 12 939 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 65 561 (в том числе методом ПЦР – 41 733, методом ИФА – 23 828).

За все время пандемии в Украине заболели 931 751 человек, из них:

  • выздоровели – 548 356 человек (58,9% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 367 399 человек (39,4%);
  • летальных исходов – 15 996 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 167 122.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 96 672 случая;
  • Винницкая область – 20 319 случаев;
  • Волынская область – 29 390 случаев;
  • Днепропетровская область – 50 894 случая;
  • Донецкая область – 30 896 случаев;
  • Житомирская область – 35 157 случаев;
  • Закарпатская область – 26 685 случаев;
  • Запорожская область – 44 693 случая;
  • Ивано-Франковская область – 41 356 случаев;
  • Киевская область – 50 666 случаев;
  • Кировоградская область – 7 515 случаев;
  • Луганская область – 8 359 случаев;
  • Львовская область – 55 291 случай;
  • Николаевская область – 25 287 случаев;
  • Одесская область – 61 038 случаев;
  • Полтавская область – 30 783 случая;
  • Ровенская область – 37 417 случаев;
  • Сумская область – 36 599 случаев;
  • Тернопольская область – 31 874 случая;
  • Харьковская область – 63 732 случая;
  • Херсонская область – 14 858 случаев;
  • Хмельницкая область – 35 632 случая;
  • Черкасская область – 33 254 случая;
  • Черновицкая область – 37 467 случаев;
  • Черниговская область – 25 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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