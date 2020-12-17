Снова рост: В Украине за сутки выявили 12 047 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях», – перечислил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2997 человек;

летальных случаев – 252;

выздоровели – 12 939 человек;

проведено тестирований за сутки – 65 561 (в том числе методом ПЦР – 41 733, методом ИФА – 23 828).

За все время пандемии в Украине заболели 931 751 человек, из них:

выздоровели – 548 356 человек (58,9% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 367 399 человек (39,4%);

летальных исходов – 15 996 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 167 122.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 96 672 случая;

Винницкая область – 20 319 случаев;

Волынская область – 29 390 случаев;

Днепропетровская область – 50 894 случая;

Донецкая область – 30 896 случаев;

Житомирская область – 35 157 случаев;

Закарпатская область – 26 685 случаев;

Запорожская область – 44 693 случая;

Ивано-Франковская область – 41 356 случаев;

Киевская область – 50 666 случаев;

Кировоградская область – 7 515 случаев;

Луганская область – 8 359 случаев;

Львовская область – 55 291 случай;

Николаевская область – 25 287 случаев;

Одесская область – 61 038 случаев;

Полтавская область – 30 783 случая;

Ровенская область – 37 417 случаев;

Сумская область – 36 599 случаев;

Тернопольская область – 31 874 случая;

Харьковская область – 63 732 случая;

Херсонская область – 14 858 случаев;

Хмельницкая область – 35 632 случая;

Черкасская область – 33 254 случая;

Черновицкая область – 37 467 случаев;

Черниговская область – 25 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.