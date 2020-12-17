Снова рост: В Украине за сутки выявили 12 047 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях», – перечислил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2997 человек;
- летальных случаев – 252;
- выздоровели – 12 939 человек;
- проведено тестирований за сутки – 65 561 (в том числе методом ПЦР – 41 733, методом ИФА – 23 828).
За все время пандемии в Украине заболели 931 751 человек, из них:
- выздоровели – 548 356 человек (58,9% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 367 399 человек (39,4%);
- летальных исходов – 15 996 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 167 122.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 96 672 случая;
- Винницкая область – 20 319 случаев;
- Волынская область – 29 390 случаев;
- Днепропетровская область – 50 894 случая;
- Донецкая область – 30 896 случаев;
- Житомирская область – 35 157 случаев;
- Закарпатская область – 26 685 случаев;
- Запорожская область – 44 693 случая;
- Ивано-Франковская область – 41 356 случаев;
- Киевская область – 50 666 случаев;
- Кировоградская область – 7 515 случаев;
- Луганская область – 8 359 случаев;
- Львовская область – 55 291 случай;
- Николаевская область – 25 287 случаев;
- Одесская область – 61 038 случаев;
- Полтавская область – 30 783 случая;
- Ровенская область – 37 417 случаев;
- Сумская область – 36 599 случаев;
- Тернопольская область – 31 874 случая;
- Харьковская область – 63 732 случая;
- Херсонская область – 14 858 случаев;
- Хмельницкая область – 35 632 случая;
- Черкасская область – 33 254 случая;
- Черновицкая область – 37 467 случаев;
- Черниговская область – 25 917 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.