Пять вариантов, и все тайные: Арестович оценил возможность полномасштабного военного конфликта на Донбассе

Возможность развертывания полномасштабного военного конфликта на Донбассе является почти ничтожной. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

На вопрос, каковы шансы для полномасштабного конфликта, Арестович ответил: «Маленькие. После сентябрьских учений с Соединенными Штатами и Великобританией они почти ничтожные».

Он также прокомментировал возможный «план Б» Украины на Донбассе, назвав это условной «фигурой речи».

По его словам, Совет нацбезопасности и обороны еще в прошлом году разработал 5 сценариев действий в случае, если Россия выйдет из Минских соглашений, но все они тайные.

«Теоретически знаю, как военные планируют. Централизованное планирование предусматривает различные варианты событий – скорее всего, это от полномасштабного конфликта до регионального, обострение на фронте, возможный выход в какой-то другой дипломатический формат», – сказал советник украинской делегации в ТКГ.

Он уточнил, что сценарий полномасштабного конфликта также предусматривается военными. «Постоянно планируется, если нам его навяжут. Мы не будем начинать, конечно, его», – подчеркнул Арестович.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украина 24»