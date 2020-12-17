На Донецк наступают туманы (Фото)

На неподконтрольный украинским властям Донецк спустился туман. Как выглядит центр города в такую погоду, показала местный фотограф Евгения Карпачева.

В середине декабря в Донецке – переменчивая погода. Шли дожди, после чего ударил мороз и асфальт покрылся ледяной коркой. Сейчас на город наступают туманы.

Фотограф увидела в этом загадочность. «Туман, туман, седая пелена... Как туман сегодня украсил город, придав ему загадочности и романтизма», – написала Карпачева.

Дончанка прогулялась улицами города в центре: возле гостиницы «Донбасс Палац», библиотеки им. Крупской, театра оперы и балета им. Соловьяненко, показала городские скверы, дороги, транспорт.