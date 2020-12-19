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Обратная сторона Донецка и предновогоднее настроение: Что показали в соцсети (Фото)

19.12.20 09:56
Донецк, ТРЦ «Донецк Сити»
Донецк, ТРЦ «Донецк Сити» / Фото: facebook.com

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка в соцсетях продолжают делиться фотографиями, сделанными в городе.

«Обратная сторона Донецка», – подписал опубликованные кадры Михаил.

Он запечатлел, как выглядят в декабре городские терриконы.

А дончанин Александр Валентинович прогулялся по городу и показал пасмурно-туманные городские пейзажи за две недели до Нового года. Житель Донецка показал район ж/д вокзала, елку на центральной площади, улицу Артема, Шахтерскую площадь. Также он продемонстрировал, как украшен внутри торгово-развлекательный центр «Донецк Сити».

Оригинально украшены и некоторые рестораны. Фото показал Сеня:

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