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Изумрудно-бирюзовая красота: Дизайнер из Донецка показала россиянам свою круиз-коллекцию (Фото)

19.12.20 12:34
Онлайн-показ коллекции
Онлайн-показ коллекции / Фото: youtube.com

На «Текстильном салоне-2020» (мероприятие проходит в России) дизайнер из неподконтрольного украинским властям Донецка показала свою коллекцию. Об этом в соцсети рассказала журналист Юлия Андриенко, которая живет в Донецке и работает в российском СМИ.

Так, дизайнер Ирина Радыш в Иваново (РФ) представила зимнюю круиз-коллекцию «Город у моря» в онлайн-версии.

«Действительно, море! Море восторга. Донецк, ДНР. Ирина Радыш... А о море самое время начинать мечтать в студеном декабре… Вот и будем мечтать, глядя на эту красоту изумрудно-бирюзовую родом из Донецка!», – написала Андриенко.

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