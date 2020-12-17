И еще некоторые «бонусы»: Из «ДНР» могут не выпустить владельцев украинских паспортов

В «ДНР» местных жителей, имеющих паспорт РФ или «паспорт ДНР», вынуждают «легализовывать» украинские паспорта.

О том, с какими трудностями может столкнуться человек в случае отказа от «легализации», сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в Телеграм-канале.

Она напомнила, что все паспорта Украины (бумажные и ID), выданные после июля 2014 года, в «республике» требуют «легализовать». «Легализация – это когда вы с паспортом Украины приходите в миграционную службу ДНР по месту регистрации. Вас вносят в базу и в итоге выдают адресную справку, в которой указано, что гражданин с паспортом №-Серия зарегистрирован на территории ДНР по такому-то адресу», – сообщила Селиванова.

По словам «депутата», к ней обращаются многие люди, которые получили «паспорт ДНР» и паспорт РФ, и уже после этого получили новый украинский ID-паспорт.

«Признаюсь, я очень удивилась, когда в чате стали задавать вопросы типа: "Надо ли легализовывать новый ID-паспорт Украины, полученный после того, как уже получили ДНР и РФ?"… Оказалось, что есть люди, которые, получив паспорта ДНР и РФ, едут в Украину для оформления нового ID-паспорта», – написала «депутат».

При этом она сообщила, что полученный ID-паспорт надо «легализовать» обязательно. В «ДНР», имея российский паспорт и «республиканский», люди пользуются именно ними. При этом украинский паспорт нужно «легализовать», чтобы попасть на подконтрольную украинским властям территорию через линию разграничения.

«Как только коронавирусные меры снимут, и границу "ДНР-Украина" откроют, вы поедете туда по новому украинскому паспорту. Первой неожиданностью, в случае отказа от легализации, станет то, что в базе пограничной службы ДНР вашего нового украинского паспорта не окажется… А второй неожиданностью могут стать сложности при прохождении проверок в случае обмена паспорта ДНР в 20 и 45 лет, а также в случае утери… Ну и еще некоторые "бонусы"», – уверяет Селиванова.

Она добавляет, что «тем, кто просто вклеил фото в паспорт Украины, легализацию проходить не нужно».