На Донетчине начнут разведку и добычу газа, – решение Кабмина

Кабинет министров своим решением предоставил возможность НАК «Нафтогаз Украины» приобрести 100% доли у ООО «Недра Юзовская», которое владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Решение было принято на заседании Кабмина 16 декабря.

«Юзовская площадь является одним из крупнейших нефтегазовых участков в Украине, однако работы на нем не ведутся уже несколько лет. В 2012 году для его освоения был привлечен инвестор – международная компания Shell, но она вышла из проекта в связи с российской агрессией, ведь Юзовская площадь граничит с оккупированными территориями на востоке страны. Повторная попытка привлечения инвестора происходила непрозрачным способом и привела к отсутствию результата – поиск углеводородов в пределах участка так и не начался», – сообщили в Кабмине.

Как отмечается, из-за простоя Юзовского участка государство не получает газ собственной добычи и дополнительные поступления в бюджет в то время, когда крупнейшие месторождения в Украине, которые уже давно разрабатываются, истощены.

Для оперативного восстановления работ правительство решило привлечь государственную компанию – НАК «Нафтогаз Украины».

«Юзовская площадь – стратегический актив для Украины, но его разработка пока связана с рядом экономических и политических рисков. "Нафтогаз" является оптимальным партнером государства, который готов взять эти риски на себя и инвестировать в разведку этого участка. Это не только вопрос перспективы добычи собственного газа, но и получения дополнительных средств в государственный и местные бюджеты. Это может быть еще один импульс для развития приближенных к линии разграничения территорий», – считают в Кабмине.