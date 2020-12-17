Коронавирус: В «ДНР» заявили о 13 смертях и 177 новых заболевших

В «ДНР» за последние сутки умерли 13 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведены 444 исследования, из них выявлены 149 случаев заболевания (33,5%) и у 28 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 17 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 13 067:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 020 пациентов;

выздоровел – 7 861 человек;

летальных случаев – 1 186.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 102 случая пневмоний, что на 21 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 76 человек. Всего на лечении находятся 1 683 пациента с пневмониями, из них 564 – на кислородной поддержке (+22 за сутки).