Сводка из зоны ООС за 16 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 16 декабря, НВФ трижды нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад противник провоцировал украинских воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного, что на Приазовье. Здесь противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано одно нарушение прекращения огня недалеко от поселка Шумы (Торецк). Здесь противник также применил станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Огневые провокации противника не несли угрозы для украинских воинов, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного НВФ вели огонь из миномета калибром 82 мм, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

Провокация противника не представляла угрозы для украинских воинов, огонь в ответ не открывался.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за сутки два раза обстреляли ДНР и столько же раз нарушили запрет ведения инженерных работ. Общее количество примененных боеприпасов – 12 единиц. Под обстрел попал район горловского поселка шахты 6/7 и окрестности села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Применялись минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Кроме того, противник был замечен за инженерными работами в районе подконтрольных киевским властям населенных пунктов Пески и Водяное».

В «ДНР» также уверяют, что «украинские войска сегодня утром обстреляли из 120-миллиметровых минометов окрестности села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Выпущены 10 мин калибром 120 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки 16 декабря нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».