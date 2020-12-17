В Краматорской, Славянской и других ОТГ: На Донетчине COVID-19 выявили у 430 человек (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 430 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За среду, 16 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 430 больных коронавирусной болезнью, среди которых 13 детей:

115 – в Краматорской ОТГ;

101 – в Мариупольской ОТГ;

62 – в Славянской ОТГ;

43 – в Светлодарской ОТГ;

24 – в Бахмутской ОТГ;

17 – в Торецкой ОТГ;

14 – в Северской ОТГ;

10 – в Дружковской ОТГ;

9 – в Александровской ОТГ;

8 – в Николаевской ОТГ;

5 – в Лиманской ОТГ;

по 4 – в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;

по 3 – в Покровской и Мангушской ОТГ;

по 2 – в Никольской и Черкасской ОТГ;

по 1 – в Сартанской, Гродовской, Марьинской и Великоновоселковской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрированы 30 895 случаев заражения COVID-19, из них: