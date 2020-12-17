В Краматорской, Славянской и других ОТГ: На Донетчине COVID-19 выявили у 430 человек (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 430 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
За среду, 16 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 430 больных коронавирусной болезнью, среди которых 13 детей:
- 115 – в Краматорской ОТГ;
- 101 – в Мариупольской ОТГ;
- 62 – в Славянской ОТГ;
- 43 – в Светлодарской ОТГ;
- 24 – в Бахмутской ОТГ;
- 17 – в Торецкой ОТГ;
- 14 – в Северской ОТГ;
- 10 – в Дружковской ОТГ;
- 9 – в Александровской ОТГ;
- 8 – в Николаевской ОТГ;
- 5 – в Лиманской ОТГ;
- по 4 – в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;
- по 3 – в Покровской и Мангушской ОТГ;
- по 2 – в Никольской и Черкасской ОТГ;
- по 1 – в Сартанской, Гродовской, Марьинской и Великоновоселковской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрированы 30 895 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 19 263 человека (63,2% от всех заболевших);
- на лечении – 11 001 пациент (34,7%);
- летальных случаев – 631 (2,1%).