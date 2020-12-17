«Только розовых единорогов не хватает»: В «ДНР» раскритиковали рассказы о сытой жизни шахтеров

В «ДНР» местные жители резко отреагировали на сюжет одного из местных телеканалов об изобилии на семейных столах шахтеров. Люди возмущаются в соцсетях, что на местном ТВ запускают «показуху» в то время, как по нескольку месяцев горняки не получают зарплату.

В сюжете «Чем кормят шахтеров ДНР дома» показаны несколько семей горняков, где жены рассказывают, как они любят готовить для своих родных. Но местных жителей возмутило, что показаны якобы «обычные» семейные обеды с бутербродами с красной икрой и тортами.

«Сюжет сурово "отлайкали" в пабликах шахтерских городов. На фоне мизерной для отрасли зарплаты, которую еще и выплачивают большинству по частям, и сама акция, и ее продвижение в СМИ, предсказуемо вызвали недовольство. В сюжете не хватает только розовых единорогов, а наигранность и показуха, как справедливо заметила публика, вызывают тошноту», – прокомментировал популярный донецкий Telegram-канал.

Местные жители жестко прошлись по творчеству местных пропагандистов:

Наталья: «Почему так противно это смотреть? Наверное, потому что это вранье от начала и до конца, и все такие улыбающиеся...»;

Коля: «Мерзость показушная»;

Ольга: «Интересно, как сослуживцы отнесутся к такой показухе?»;

Ваня: «Снимают по указу свыше о счастливой жизни шахтеров в ДНР. А реальность х*р показывают»;

Оксана: «На тормозок вареники с творогом. А в основном – ничего. 15 декабря отдали половину сентября. Откуда вареники?!»;

Azus Crah: «Я в шоке. У нас на шахте денег не дают, а вы шикуете. Покажите мне эту шахту. У меня мама на шахте работает – 3 месяца задолженностей. У нас на хлеб нету. Это несправедливо».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» горняки на шахтах в Макеевке не могут добиться выплаты долгов по зарплате. В соцсетях люди пишут, что задолженность составляет уже почти 4 месяца, несмотря на многочисленные обращения коллектива к руководству «республики» и в различные «инстанции».