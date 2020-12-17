На Донбассе все может измениться быстро и неожиданно: В ТКГ назвали условие

Изменения в ситуации на Донбассе зависят от состояния здоровья президента России Владимира Путина и возможного транзита власти в РФ. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает «Украина 24».

Он прокомментировал вопрос, могут ли украинцы рассчитывать на изменение ситуации на Донбассе или конфликт растянется на многие годы.

«Надо смотреть на здоровье Путина, которое, как говорят, сложное, в сложном состоянии. Это говорят российские специалисты, тот же Соловей (российский политолог Валерий Соловей – ред.)», – сказал Арестович.

По его мнению, существует возможность и неожиданно быстрых изменений.

«Если смотреть на программу транзита власти, которую Путин начал еще год назад, возможно, что-то изменится очень быстро и неожиданно для нас – еще быстрее, чем мы ожидали», – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.