От последствий коронавируса: Скончался мэр Харькова Геннадий Кернес

Сегодня ночью, 17 декабря, умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Политик проходил лечение от коронавируса и его осложнений в немецкой клинике «Шарите». О смерти градоначальника сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в Facebook.

«Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим», – написал Терехов.

Он сообщил, что день и место похорон пока неизвестны, эти вопросы будут решаться в ближайшие часы.

Причиной смерти Кернеса стали последствия перенесенного коронавируса.

«Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма», – написал его друг бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram.

Напомним, 16 сентября Кернеса частным самолетом транспортировали в берлинскую клинику «Шарите» для лечения от коронавируса и воспаления легких. Он лично не присутствовал во время выборов мэра Харькова. Тем не менее, 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и в третий раз был избран Харьковским городским головой.

Первая сессия депутатов нового, 8-го, созыва Харьковского городского совета признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города без принесения присяги. Ожидалось, что он прибудет в Украину ближе к 20-30 декабря, но 12 декабря стало известно, что у политика отказали обе почки и его перевели на гемодиализ.