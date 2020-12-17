Сыграли за сборную «ДНР»: УАФ проверяет 9 украинских футболистов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала проверку по факту участия украинских футболистов в игре за сборную «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В национальную футбольную ассоциацию обратилась Служба безопасности Украины и передала информацию о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, принимали участие в составе сборной «ДНР» в товарищеском матче против сборной «Республики Абхазия» 25 сентября 2020 года на стадионе «Динамо» в городе Сухуми.

«Данное обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игре УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола», – сообщили в УАФ.

В связи с данным делом письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче предлагается предоставить следующим футболистам:

Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 г. р.;

Федотову Евгению Александровичу, 1987 г. р.;

Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г. р.;

Охмату Евгению Игоревичу, 1987 г. р.;

Томазову Савелию Сергеевичу, 1998 г. р.;

Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г. р.;

Лагоде Андрею Олеговичу, 2002 г. р.;

Бессалову Артему Леонидовичу, 1983 г. р.;

Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г. р.

Письменные объяснения в УАФ ожидают до 28 декабря 2020 года.