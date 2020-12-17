Спрятал в музыкальных колонках: На Луганщине пограничники изъяли 10 тысяч долларов и автомобиль

В Луганской области пограничники изъяли у направлявшегося со стороны России украинца 10 тыс. долл. США. Деньги мужчина спрятал в тайнике в автомобиле, который тоже был конфискован. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел 15 декабря. На участке ответственности Луганского отряда в пункт пропуска «Меловое» автомобилем марки «Citroen» прибыл 40-летний мужчина. Он ехал из России в Украину.

«Во время прохождения пограничного контроля правоохранители обратили внимание на несколько нервозное поведение украинца. Поэтому провели углубленный осмотр транспортного средства. В результате, под панелью приборов, в полости для динамика, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили оснащенный тайник с деньгами. Таким образом украинец пытался незаконно переместить через границу 10 тыс. долл. США», – говорится в сообщении.

В итоге поездка стоила мужчине более 400 тыс. грн (в эквиваленте), поскольку вместе с валютой сотрудники ГМС изъяли и авто, которое оценили в более 125 тыс. грн.

Дальнейшую судьбу изъятого имущества и денег будет решать суд.