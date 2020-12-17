Путин сделал заявление по Донбассу и Минским соглашениям

Пересмотреть Минские соглашения в одностороннем порядке Украине не удастся. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

«Нынешние власти приходили с лозунгом объединения страны, прекращения конфликта на Донбассе и налаживания отношений с Россией. Но ничего не выходит. Они, когда идут к власти, опираются на большинство, а когда приходят к власти, начинают постоянно оглядываться на крайне националистические силы. Им не хватает политического мужества, и процесс замирает», – уверяет Путин.

По его словам, «ничего не сделано в плане политического урегулирования, и официальные лица в Киеве заявляют, что не собираются выполнять Минские соглашения». «Минские соглашения подтверждены резолюцией Совета безопасности ООН. И в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся», – утверждает российский президент.

Он также заявил, что «нужно с уважением относиться к другой стороне, к представителям Донбасса».

Кроме того, Путин сообщил, что «Россия продолжит поддерживать регион, и поддержка будет нарастать».

Напомним, рассуждения о возможности признания «Л-ДНР» Россией в Кремле считают нецелесообразными.