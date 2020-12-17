В ОБСЕ подтвердили готовность КПВВ «Счастье» к открытию, – Арестович

В ОБСЕ подтверждают готовность к открытию контрольного пункта въезда-выезда «Счастье» на Луганщине. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

По его словам, в рамках рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам, несмотря на сложности переговорного процесса, есть конкретный результат.

«Самое лучшее то, что господин Фриш (Тони Фриш – ред.), посол ОБСЕ, сказал, что для открытия КПВВ "Счастье" не осталось никаких препятствий. Нет оснований для его неоткрытия», – подчеркнул Арестович.

По его словам, согласовывались два листа технических предложений, где будут разворачиваться автобусы и так далее.

«За 5 дней мы построим эту точку разворачивания автобусов. Он [Фриш] считает, что можно открывать», – резюмировал Арестович.

Ранее сообщалось, что основным требованием российской стороны и «ЛНР» по открытию КПВВ «Счастье» было решение технического момента с разворотом автобуса, который будет перевозить людей между нулевыми блокпостами – украинским и «республиканским».

Напомним, все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с украинской стороны функционируют в штатном режиме, ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако пропуск через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров заблокирован незаконными вооруженными формированиями. Фактический пропуск граждан осуществляется только в КПВВ «Станица Луганская» – ежедневно и в КПВВ «Новотроицкое» – дважды в неделю, в понедельник и пятницу.