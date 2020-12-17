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Умерли трое мужчин: В Луганской области зафиксирован антирекорд по количеству заболевших COVID-19

17.12.20 13:46
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

Зафиксирован очередной антирекорд подтвержденных случаев COVID-19 в Луганской области – выявлены 193 заболевших человека за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 73-летний мужчина из города Рубежное, 58-летний мужчина из Новопсковского района и 71-летний мужчина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 24 человека;
  • Рубежное – 25;
  • Северодонецк – 37;
  • Беловодский район – 17;
  • Кременской – 9;
  • Новоайдарский – 7;
  • Попаснянский – 14;
  • Сватовский – 31;
  • Станично-Луганский – 10;
  • Старобельский – 12;
  • Троицкий – 7.

За все время исследований в Лугаснкой области COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 359 человек, из них:

  • выздоровели – 6 096 человек;
  • лечатся – 2 039, в том числе 345 – стационарно, 1 694 – амбулаторно (%);
  • умерли – 224 человека.

За время распространения коронавируса в области заболели 335 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 219 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 24,2%.

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