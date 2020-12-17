Умерли трое мужчин: В Луганской области зафиксирован антирекорд по количеству заболевших COVID-19

Зафиксирован очередной антирекорд подтвержденных случаев COVID-19 в Луганской области – выявлены 193 заболевших человека за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 73-летний мужчина из города Рубежное, 58-летний мужчина из Новопсковского района и 71-летний мужчина из Попаснянского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 24 человека;
- Рубежное – 25;
- Северодонецк – 37;
- Беловодский район – 17;
- Кременской – 9;
- Новоайдарский – 7;
- Попаснянский – 14;
- Сватовский – 31;
- Станично-Луганский – 10;
- Старобельский – 12;
- Троицкий – 7.
За все время исследований в Лугаснкой области COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 359 человек, из них:
- выздоровели – 6 096 человек;
- лечатся – 2 039, в том числе 345 – стационарно, 1 694 – амбулаторно (%);
- умерли – 224 человека.
За время распространения коронавируса в области заболели 335 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 219 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 24,2%.