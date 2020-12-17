Во всех странах украинские дипломаты должны поднимать вопрос возвращения Донбасса и Крыма, – Зеленский

Во всех странах, где есть украинские дипломатические миссии, при каждом удобном случае должен подниматься вопрос восстановления территориальной целостности Украины и возвращения неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции глав зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает пресс-служба главы государства.

«Сегодня наш основной внешнеполитический приоритет – это установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины. Это вызов всему цивилизованному мировому сообществу», – сказал Зеленский в своем выступлении.

Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас упорно работает над тем, чтобы договоренности лидеров стран «нормандской четверки» в Париже были реализованы. Он напомнил, что за год с момента проведения этой встречи удалось вернуть почти сотню украинских граждан из плена, удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы войны, а конечная задача – прекратить войну и обеспечить мир на украинских условиях.

По словам президента, в повестке дня остается вопрос продления санкций. Принципиально важна и дальнейшая работа над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушение международного права.

Владимир Зеленский также попросил послов проводить активную работу по привлечению помощи партнеров Украины к восстановлению Донбасса.

«Уже сегодня мы должны думать, как вернуть мирному Донбассу порядок и как вернуть нашему Донбассу покой. Мы уже упорядочиваем подконтрольную территорию Донбасса, пострадавшую от этой войны. Делаем это и усилиями государства, и бизнеса, и средствами наших международных партнеров и их помощи. Результаты видят наши граждане по обе стороны линии соприкосновения. И если завтра мы уже вернемся на весь оккупированный украинский Донбасс – должны сразу приступить к его восстановлению», – заявил он.

Глава государства отметил и важность дальнейшей работы над освобождением украинского Крыма. Он отметил, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня.