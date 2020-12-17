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Было бы из-за чего паниковать: В «ДНР» подорожал хлеб

17.12.20 14:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» подорожал хлеб. Как пишут в донецком паблике в соцсети местные жители, хлеб прибавил в цене 3-4 руб. (1-1,5 грн по местному курсу на 17.12.2020).

В некоторых торговых точках стоимость хлеба вырос на 5 руб. (1,9 грн).

Люди объясняют подорожание разными причинами – от обещанного повышения зарплат «бюджетникам» до Нового года:

  • Сергей: «Дык перед Новым годом»;
  • Вера: «С первого января бюджетникам поднимают зарплаты, пенсионерам пенсии, вот и подняли цены, то ли еще будет»;
  • Ольга: «Это видимость. Улучшения достатка не произойдет, левая рука даст, а правая отберет. Все обнулится»;
  • Елена: «Цена на хлеб выросла. На первый взгляд, ничего страшного, но это на самом деле – настоящее бедствие! Цены на продукты питания возросли стремительно. Курс валют здесь не при чем. Это падает уровень жизни в целом».

Также дончане отмечают, что подорожание коснулось и иных продуктов: ««Хм. Только хлеб?... Не хлебом единым, зато у нас водка дешевая… Водка тоже дорожает… Это уже происки! Куда Пушилин смотрит?!... А че – только хлеб?... У нас все подорожало, а перед праздниками ваще жесть… Если б только хлеб. Я на рынке давно не была (дочь все покупает), сегодня специально пошла на цены посмотреть. В сравнении с ценами двухнедельной давности все вы росло в цене… Угу, в аптеку не ходили? Вот где веселье веселое».

Местные жители пишут о том, что жаловаться – некому:

  • Владимир: «А че молчим?»;
  • Тихон: «Вообще, наверное, должно быть государственное регулирование цен на продукты первой необходимости. Но обращаться к этому государству как-то зап**ло»;
  • Ирина: «Так само государство и повышает, куда там обращаться»;
  • Ирина К.: «Толку, что будем говорить, комментарии уберут или скроют и приключения на ж**у».

Есть и те, кто не видит в росте цен ничего страшного:

  • Алексей: «Ну ладно бы там бабульки возмущались. А у нас что, хлеб основа для обеда? Ну подняли магазинный батон на 3 копейки, фиг с ним. Было бы из-за чего паниковать»;
  • Григорий: «Это не цены высокие, это вы мало зарабатываете»;
  • Кузя: «Вот еще, буду я магазинный хомячить... Сам сделаю, какой захочу. А вот мука подорожала».

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