Было бы из-за чего паниковать: В «ДНР» подорожал хлеб

В «ДНР» подорожал хлеб. Как пишут в донецком паблике в соцсети местные жители, хлеб прибавил в цене 3-4 руб. (1-1,5 грн по местному курсу на 17.12.2020).

В некоторых торговых точках стоимость хлеба вырос на 5 руб. (1,9 грн).

Люди объясняют подорожание разными причинами – от обещанного повышения зарплат «бюджетникам» до Нового года:

Сергей: «Дык перед Новым годом»;

Вера: «С первого января бюджетникам поднимают зарплаты, пенсионерам пенсии, вот и подняли цены, то ли еще будет»;

Ольга: «Это видимость. Улучшения достатка не произойдет, левая рука даст, а правая отберет. Все обнулится»;

Елена: «Цена на хлеб выросла. На первый взгляд, ничего страшного, но это на самом деле – настоящее бедствие! Цены на продукты питания возросли стремительно. Курс валют здесь не при чем. Это падает уровень жизни в целом».

Также дончане отмечают, что подорожание коснулось и иных продуктов: ««Хм. Только хлеб?... Не хлебом единым, зато у нас водка дешевая… Водка тоже дорожает… Это уже происки! Куда Пушилин смотрит?!... А че – только хлеб?... У нас все подорожало, а перед праздниками ваще жесть… Если б только хлеб. Я на рынке давно не была (дочь все покупает), сегодня специально пошла на цены посмотреть. В сравнении с ценами двухнедельной давности все вы росло в цене… Угу, в аптеку не ходили? Вот где веселье веселое».

Местные жители пишут о том, что жаловаться – некому:

Владимир: «А че молчим?»;

Тихон: «Вообще, наверное, должно быть государственное регулирование цен на продукты первой необходимости. Но обращаться к этому государству как-то зап**ло»;

Ирина: «Так само государство и повышает, куда там обращаться»;

Ирина К.: «Толку, что будем говорить, комментарии уберут или скроют и приключения на ж**у».

Есть и те, кто не видит в росте цен ничего страшного: